الاحتلال يعتقل شابين ويصيب عدد من المواطنين خلال اقتحامه شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، فيما اعتقل الاحتلال شابين من البلدة.واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع.وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة الرام شمال القدس عقب اندلاع مواجهات بالمكان.واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ساهر عوض السلايمة، وادم منصور السلايمة من البلدة.وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ونصرة للأسرى وتأكيد مواصلة السير على طريق الشهداء.