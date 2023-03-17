الجنائية الدولية: أمر اعتقال بحق بوتين بتهم جرائم حرب في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم "ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا.يُذكر أنّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، سبق وأنّ أكّد أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، وذلك ردًا على سؤال بشأن تقارير أفادت سابقًا بأنه من المتوقع أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية قريبا لإصدار أوامر اعتقال بحق أفراد روس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.يتبع//