سلطة المياه: نعمل على تأهيل دائرة مياه الضفة وتأسيس شركة مياه وطنية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن العمل مستمر لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية، وتأسيس شركة مياه وطنية مستدامة.جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، برئاسة غنيم، وعضوية ممثلي وزارات المالية، والاقتصاد الوطني، والحكم المحلي، والخبير المختص في مجال المياه، وذلك في إطار متابعة الخطوات العملية، وآليات العمل الهادفة إلى إنشاء شركة المياه الوطنية.وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع مسودة النظام المالي والإداري للشركة ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، واستعرضوا النشاطات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها والمتعلقة بعملية تأهيل دائرة مياه الضفة، وإنشاء الشركة، والترتيبات المقترحة لتحقيق التقدم اللازم على المستوى العملي.