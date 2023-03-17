إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات في بيت دجن واللبن الغربي



كما أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في قرية اللبن الغربي، غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت المشاركين في مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية، ما أدى لإصابة مواطنين بشظايا قنابل صوت.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.ووفق مدير الإسعاف في الهلال الأحمر، بنابلس أحمد جبريل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.