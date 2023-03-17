شؤون فلسطينية

حماس تجدد تحذيرها للاحتلال خلال الأعياد اليهودية

حماس تجدد تحذيرها للاحتلال خلال الأعياد اليهودية
المتحدث باسم حماس حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، تحذيرها للاحتلال قبل أيام من بدء شهر رمضان المبارك.

وحذر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، خلال كلمة له في وقفة جماهيرية نظمتها حركة حماس في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الاحتلال من تصعيد حربه الدينية على شعبنا ومقدساته خلال الأعياد اليهودية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك.

واعتبر ذلك عبثًا بصاعق تفجير حقيقي، مؤكدا أن المعادلة التي رسختها المقاومة في سيف القدس لا تزال حاضرة.

وقال قاسم: "نقف دعماً واسناداً التصاقًا مع مقاومي الضفة والقدس والمرابطين في باحات المسجد الأقصى ونعبر عن دعمنا للانتفاضة العظيمة في نابلس وجنين وأريحا/الأغوار، وكل مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية".

وأكد أن المقاومة تتسع ودخلت في مرحلة الاستعصاء في الضفة فأصبحت عصية على الكسر، ولن تتوقف حتى تحقق حرية شعبنا وكرامته وأن المقاومة تجبر الاحتلال على دفع الثمن، فعندما كان القتل في جنين ردت نابلس، وعندما كان القتل في أريحا كان الرد في قلب الكيان.

وأشاد قاسم بتوحد المقاومين في الضفة وغزة، مستشهدا باختلاط دماء الشهداء من القسام والسرايا وشهداء الأقصى في جنين يوم أمس ونابلس من قبلها، إضافة إلى الغرفة المشتركة في قطاع غزة.

وجدد قاسم التأكيد على ما قاله نائب قائد كتائب القسام، مروان عيسى، بأن "المقاومة ستضرب العصب الحساس لهذا الكيان، وأنها ستكون درعًا وسيفًا لشعبنا في الضفة والقدس".

ووجه قاسم التحية للمرابطين في القدس والمسجد الأقصى الذين يحافظون على المقدسات رغم ضعف القدرات والإمكانات.

ونوه قاسم بأن الاحتلال يحاول كسر إرادة أسرانا بإجراءات تعسفية، مؤكدا أن الحل يكمن في تحرير الأسرى، وشدد على أن قضية الأسرى على رأس أولويات المستوى السياسي والعسكري في حركة حماس.

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