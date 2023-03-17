عكرمة صبري: لن نقبل أي إعاقة من الاحتلال لعبادتنا بالأقصى في رمضان



وأضاف أن "الذي يطالب بالتهدئة لا يفسح المجال للمستوطنين بأعمال عدوانية وحشية في المدن والقرى الفلسطينية كما حصل في بلدة حوارة على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال والعالم كله".



وشدد على أن الذي يطالب بالتهدئة لا يسمح للمقتحمين للأقصى بالعربدة والقيام بتصرفات استفزازية وتحد لشعور المسلمين"، مؤكدًا أن "التهدئة تكون بلجم المستوطنين والمقتحمين للأقصى".



واستنكر خطيب الأقصى أساليب القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأحكام الإدارية الظالمة التي تفرضها.



رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، على أن المسلمين الصائمين حريصون كل الحرص على المسجد الأقصى خصوصا في شهر رمضان، ويرفضون أي إعاقة أو أي إزعاج في عباداتهم وصلواتهم واعتكافهم.وقال صبري: "في ظل التهديدات التي تتصاعد بحق الأقصى في شهر رمضان، نؤكد على حق المسلمين الشرعي والإلهي بالمسجد والعبادة فيه"، ومحملاً سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي توتر أو مس بحرمة الأقصى المبارك.