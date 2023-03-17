شؤون فلسطينية

شاهد: ثماني إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

شاهد: ثماني إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 8 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال ونصرة للأسرى في السجون.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لوقوع 8 إصابات في صفوف الشبان والعشرات بالاختناق بينهم صحفيين أجانب.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال عند محاولتهم اقتحام البلدة وبين الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وأجبروهم على التراجع بعد إعادة عدد من قنابل الغاز باتجاههم، فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي أثناء هروبهم دون وقوع إصابات.

ولفت شتيوي ان جنود الاحتلال وللأسبوع الثالث على التوالي يطلقون الرصاص الحي باتجاه السيارة الخاصة بنقل الاطارات المطاطية بهدف اعطاب اطاراتها ومصادرتها إلا ان الشبان حالوا دون ذلك.

وأشار شتيوي إلى مشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا والتي كان آخرها استشهاد أربعة مواطنين في مدينة جنين ، كما دعا المشاركون الى تصعيد المقاومة الشعبية نصرة لأسرانا في سجون الاحتلال.





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