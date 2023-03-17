الشؤون المدنية: الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد سفيان الخواجا مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الجمعة، أنه سيتم استعادة جثمان الشهيد سفيان الخواجا مساء اليوم.وقالت الهيئة: إنه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا من بلدة نعلين بمحافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الجمعة".وذكرت أن الشهيد سفيان الخواجا استشهد برصاص جيش الاحتلال بتاريخ 2020-03-23.