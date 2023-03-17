الاحتلال يحكم على أسيرين من قطاع غزة بالسجن لأكثر من 30 شهراً

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على أسيرين من قطاع غزّة، بالسجن الفعلي.وأوضح مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين بغزّة حسن قنيطة، أنّ محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت حكمًا بحق الأسيرين طاهر محمود أبو عودة مدة بالسجن 39 شهرًا، حيث اعتقل من أراضي الداخل المحتل، والأسير حسن محمد أبو عودة بالسجن لمدة 35 شهرًا من سكان رفح.ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة لمخابراته قرابة الـ 4760 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم 29 أسيرة و160 طفلًا قاصرًا.