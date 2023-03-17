بنتاغون: واشنطن لا تسعى للتصعيد مع روسيا رغم حادث المسيّرة

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع أو التصعيد مع روسيا رغم حادث إسقاط مسيرة الاستطلاع الأمريكية في البحر الأسود.جاء ذلك في تصريحات لمتحدث (بنتاغون) بات رايدر، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، عقب كشف الوزارة عن مقطع مصور كان يصنف سريا، يستعرض تفاصيل حادث إسقاط المسيرة.وقال رايدر إن واشنطن "لديها مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة (إم. كيو 9)"، مؤكدا أنه "من المستبعد للغاية" أن يتمكن الروس من استرجاع أي شيء له فائدة، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).وتظهر في المقطع المصور مقاتلة روسية من طراز سوخوي "سو-27" تتحرك قرب المسيرة الأمريكية، مع إطلاق ما يبدو أنه وقود عند أقرب نقطة من المسيرة.وتقول روسيا إن الطائرة المسيرة كانت تقترب من أراضيها، بينما تصر الولايات المتحدة على أنها كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي.وكانت موسكو أعلنت، الثلاثاء، أنها فرضت من جانب واحد منطقة حظر جوي على المنطقة التي حلقت فيها المسيرة الأمريكية، في إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.