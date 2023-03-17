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البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة

البرلمان العربي: استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين له عواقب خطيرة
البرلمان العربي- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا البرلمان العربي إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، محذرا من عواقب هذا التصعيد الخطير الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف، وتفجير ساحة الصراع، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على موقفه الرافض للإجراءات الأحادية التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرفة منذ توليها الحكم، وتوفير حماية دولية للمدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة، التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين أمس الذي أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، منهم في حالة خطيرة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، والبرلمانات الدولية والأوروبية، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم حكومة اليمين المتطرفة، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفير الحماية الدولية له

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