شؤون فلسطينية

اتهام إسرائيلييْن بمحاولة إحراق مسجد وتنفيذ عملية إعدام جماعي بحق فلسطينيين

اتهام إسرائيلييْن بمحاولة إحراق مسجد وتنفيذ عملية إعدام جماعي بحق فلسطينيين
إحراق مسجد- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدم الإدعاء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، ضد إسرائيليين أحدهما (19 عامًا)، والآخر (16 عامًا)، لإلقائهما زجاجات حارقة بدافع "قومي" على مسجد سيدنا علي في منطقة هرتسيليا، بشهر كانون ثاني الماضي.

واتهم الإسرائيليان بـ "التآمر لارتكاب أعمال إرهابية، وإحراق مزارات دينية، وعمل إرهابي بالحرق المتعمد، واستخدام السلاح لأغراض إرهابية"، وفق ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.

وتبين من التحقيقات معهما أنهما "خططا أولاً لتنفيذ عملية إعدام جماعي ضد مصلين فلسطينيين، لكن في النهاية بعد فحص المساجد في منطقة يافا، قرروا تنفيذ خطتهم في هرتسليا".

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