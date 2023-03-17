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قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا

قيادي بجماعة الحوثي: تقدم ملموس بمشاورات تبادل الأسرى مع سويسرا
جماعة الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القيادي البارز في جماعة الحوثي، علي القحوم، اليوم الجمعة، أن هناك تقدما ملموسا في مشاورات تبادل الأسرى، مع الجانب الحكومي، في سويسرا بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

وفي تصريحات لوكالة (الأناضول)، قال عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم إن "لجنة الأسرى توجهت من صنعاء وهي في استعداد كامل لتنفيذ صفقة التبادل، كصفقة كاملة.. الكل مقابل الكل".

والسبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء مشاورات جديدة بين الحكومة والحوثيين في سويسرا، لتبادل الأسرى من الطرفين.

وأضاف القحوم: "اللجنة تعمل بشتى الوسائل والطرق لإنجاح صفقة التبادل، ومتفائلة بنجاح هذه الجولة وإتمام عملية التبادل".

وتابع "هذه الجولة تختلف كليا عن الجولات الماضية، حيث نلمس التفاعل والأجواء الإيجابية، وكل العوامل المساعدة لإنجاح المشاورات فيما يخص الأسرى".

واعتبر القيادي الحوقي أن "قضية الأسرى ملفا إنسانيا بامتياز، وأن أي تقدم فيه سيخفف المعاناة الإنسانية الممتدة لثماني سنوات"، معبرا عن أمله أن تنجح الجولة في إنجاز هذا الملف وحله نهائيا.

وشدد على أن" ربط ملف الأسرى بملفات أخرى يعد عرقلة واضحة لإنجاز هذا الملف الإنساني".

ورأى أن"نجاح وإتمام صفقة تبادل الأسرى يمثل نقطة ارتكاز أساسية في الدفع والتقدم صوب السلام المنشود لكل اليمنيين، وستعود بفائدة كبيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية وإزالة التوتر وبناء الثقة، والمضي قدما تجاه السلام المتمثل في معالجة الملفات الإنسانية بكل استحقاقاتها ووقف العدوان وفك الحصار".

ومساء الخميس، أعلن مسؤول يمني لوكالة (الأناضول)، عن وجود تقدم بطيء في مشاورات تبادل الأسرى، مؤكدا حرص الحكومة على تبادل جميع الأسرى مع الحوثيين.. الكل مقابل الكل.

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