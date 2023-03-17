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المغرب يكشف موقفه من استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

المغرب يكشف موقفه من استئناف العلاقات السعودية الإيرانية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المغرب، الليلة، موقفه إزاء استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وتأثير ذلك على علاقاته مع طهران.

جاء ذلك وفق الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعها الأسبوعي، مساء الخميس.

وقال بايتاس إن "الحكومة لم تناقش الموضوع المتعلق بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران"، وتأثير ذلك على بلاده، دون تفاصيل أخرى، وفق وكالة (الأناضول).

وكان المغرب أعلن في مايو/ أيار 2018، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بعد اتهامات لجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعوم إيرانيا بالانخراط في علاقة "عسكرية" مع جبهة البوليساريو، عبر سفارة طهران بالجزائر، ما اعتبرته الرباط تهديدًا لأمنها واستقرارها.

وفي 10 آذار 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

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