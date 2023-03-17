دولي

أول دولة في ناتو تعتزم تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

أول دولة في ناتو تعتزم تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية
مقاتلات حربية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت بولندا، اليوم الجمعة، أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بعشرات المقاتلات من طراز "MiG-29"، ما يجعلها أول عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يلبي احتياجات كييف من الطائرات الحربية.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بحضور نظيره التشيكي بيتر بيفل: إننا "نعتزم تسليم كييف 4 طائرات حربية سوفيتية الصنع في غضون الأيام القليلة المقبلة"، مستخدما كلمة بولندية لوصف العدد الإجمالي ما بين 11 و19، حسب وكالة (أسوشيتد برس).

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي بهدف تلبية احتياجات أوكرانيا الملحة للطائرات الحربية للدفاع عن نفسها في الحرب الروسية".

وبولندا أيضًا أول دولة في (ناتو) تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

وفي تصريح الأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إن "دولا أخرى تعهدت بإرسال طائرات ميغ إلى كييف"، دون تحديد تلك الدول، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول).

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