الاحتلال يفرج عن الصحفي عامر أبو عرفة بعد ثمانية أشهر من الاعتقال

الأسرى على أبواب معركة حقيقية الاحتلال يفرج عن الصحفي عامر أبو عرفة بعد 8 أشهر من الاعتقال الإداري الخليل-خدمة حريةنيوز:أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عن الصحفي عامر أبو عرفة من مدينة الخليل، بعد قضائه 8 شهور في سجون الاحتلال. وجاء قرار محكمة الاحتلال الإفراج عن الصحفي أبو عرفة بعد قرارها بعدم تجديد الاعتقال، بعد 8 أشهر من الاعتقال الإداري. وقال الصحفي أبو عرفة إن الأسرى على أبواب معركة حقيقية يتجهزون لها منذ شهر، وحمل عدة رسائل ومنها رسالة مكتوبة بخط يدهم. وأكد أبو عرفة على أن وصية الأسرى لشعبهم وأمتهم يستنهضون ضفتهم وأهلهم "لأن نصرهم مرتبط بحراككم ووقوفكم معهم". وأشار إلى أن الإفراج عنه بعد ٨ أشهر من الاعتقال الإداري كانت في بدايتها قضية وتحريض بسبب عمله الصحفي؛ ولكن عندما لم يثبت شيء تم تحويله للاعتقال الإداري بدون تهمة. وأضاف: "كانت فترة قصيرة بالأشهر، ولكنها طويلة بسبب الأحداث المتتالية والمتسارعة والأليمة التي مرت على قضيتنا والمجازر التي ارتكبت وحالة التصدي والرفض وانكسار الخوف الذي زاد رعبهم وانتقامهم". وأردف: "القيد وعدم القدرة على الحديث أو الكتابة ونقل ما يجري كان يأكل النفس ويؤلمها". وفي 19 يوليوالماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أبو عرفة بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ثم حولته للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له. واعتقل الاحتلال "أبو عرفة" ما مجموعه 6 سنوات،ففي العام 2003 أمضى 4 سنوات، ثم أعاد اعتقاله عام 2011 ليقضى عامين في الاعتقال الإداري.خدمة إخبارية فلسطينية