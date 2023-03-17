دولي

واشنطن تدعم مخطط الرئيس الإسرائيلي لإيجاد مخرج للأزمة

واشنطن تدعم مخطط الرئيس الإسرائيلي لإيجاد مخرج للأزمة
بايدن وهرتسوغ- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت واشنطن، اليوم الجمعة، دعمها لجهود الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ لإيجاد حل ينسجم والمبادئ الديمقراطية المشتركة.

وقال الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الليلة الماضية: إن "الديمقراطيتين مبنيتان على مؤسسات قوية وتوازنات وضوابط تدعم جهازا قضائيا مستقلا".

وأمس، أوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن "الحل الوسط الذي عرضه الرئيس هرتسوغ لا يمثل الشعب وإنه يشكل إن كان يمثل نصف شعب حتى"، وفق هيئة البث الإسرائيلية- مكان.

من جانبه، ذكر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أنه "يقبل بمسار الرئيس هرتسوغ لأنه في حال وقوع حرب أهلية فإن الجميع سيخرج خاسرا".

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