جنين ونابلس تتصدران.. الصحة تُعلن إحصائية عدد الشهداء منذ بداية العام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن عدد الشهداء بلغ منذ مطلع العام الجاري (88 شهيدًا)، منهم 17 طفلًا، وشهيدة من السيدات.وسجلت محافظة جنين، أعلى أرقام بـ 35 شهيدًا، في حين حلت نابلس الثانية بـ 21 شهيدًا.وبلغ عدد شهداء محافظة الخليل، 7، يليها القدس 6، و5 في محافظة أريحا والأغوار، ومثلهم في محافظة قلقيلية.فيما بلغ عدد شهداء محافظة رام الله والبيرة 3، وشهيدان في قطاع غزة، ومثلهما في بيت لحم، وشهيد في محافظة سلفيت، وآخر في طوباس.