شؤون فلسطينية

الإضراب الشامل يعم جنين حدادًا على أرواح الشهداء الأربعة

الإضراب الشامل يعم جنين حدادًا على أرواح الشهداء الأربعة
الإضراب الشامل يعم جنين حدادًا على أرواح الشهداء الأربعة
رام الله - دنيا الوطن
عم الإضراب الشامل، اليوم الجمعة، محافظة جنين، حدادا على أرواح الشبان الأربعة، الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين أمس.

وقال أمين سر إقليم حركة فتح في جنين، عطا أبو ارميلة، إن "الإضراب الشامل عم المحافظة بدعوة من الحركة وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة".

واستشهد أمس أربعة شبان في مدينة جنين، وهم: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما).

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