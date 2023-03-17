طقس فلسطين.. طالع تفاصيل المنخفض الجوي حتى الإثنين

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين يكون اليوم الجمعة، ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح أعلى من معدله العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.







وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت الدائرة إلى أن البلاد تتأثر تدريجيا غدا السبت، خلال ساعات النهار، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وأشارت إلى استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الإثنين المقبل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين- خلال المنخفض الجوي- من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.