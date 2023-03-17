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أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية

رام الله - دنيا الوطن
ستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في نواكشوط بموريتانيا السيدة عزرا زيا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك يوم الأربعاء 15 مارس 2023 على هامش انعقاد الدور 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها. 

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في أفغانستان ودول الساحل وحقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، وقضية الإسلاموفوبيا.



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