غزة: حملة المقاطعة وتجمع النقابات المهنية يبحثان سبل التعاون المشترك

وثمن نعيم دور النقابات المهنية في تعزيز القيم الوطنية لدى منتسبي النقابات المختلفة، وأكد على أهمية حراكهم الشعبي في مقارعة الاحتلال ومقاطعته ومناهضة التطبيع معه.





وأوضح الهندي أن مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع تأتي على رأس أولويات العمل والنشاط النقابي، مشيراً الى ضرورة التعاون مع الحملة لإرفادهم بالمعلومات والبيانات اللازمة كونها جهة متخصصة في الملف.



وفي ختام الزيارة قامت الحملة بإهداء التجمع لوحة ميثاق الشرف النقابي لمناهضة التطبيع، والتي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي، مؤكدين على أهمية البناء على ما ورد في الميثاق والعمل على تصديره ليتم تبنيه عربياً واسلامياً.







رام الله - دنيا الوطنعقدت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين زيارة لتجمع النقابات المهنية في قطاع غزة، بحضور رئيس حملة المقاطعة د. باسم نعيم، ووفد من أعضاء الحملة، والذي كان في استقبالهم رئيس تجمع النقابات المهنية د. سهيل الهندي، وأمين سر النقابات د. محمد صيام.