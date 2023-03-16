شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير التونسي تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية

أبو مويس يبحث مع السفير التونسي تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، مع السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الأكاديمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي، ونائب مدير عام التطوير والبحث العلمي د. أمين نواهضة، وطه كشمر ممثلاً عن الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية.

وبحث أبو مويس وبن فرح تعزيز التعاون المشترك بين البلدين؛ خاصةً في مجال البحث العلمي، وتبادل الأساتذة والطلبة، بما يسهم في تجويد مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين الشقيقين، إذ تم بحث الترتيبات والمتابعات الخاصة بالاتفاقية المتوقّع إبرامها بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، ثمّن أبو مويس دعم تونس قيادةً وحكومةً وشعباً لفلسطين، خاصةً في مجال المنح الدراسية، بحيث قررّت تونس مؤخراً زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين، وذلك على إثر زيارة الرئيس محمود عباس للجمهورية التونسية الشقيقة ولقائه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأشاد أبو مويس بالكفاءات التونسية والفلسطينية، مؤكداً أهمية خلق توأمات بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها التونسية، بما يسهم في تبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الوزارة والسفارة تعملان من أجل تعزيز التواصل بين الجامعات في كلا البلدين لتأصيل التعاون المشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

بدوره، أكد بن فرح على التعاون الاستراتيجي مع وزارة "التعليم العالي"، مؤكداً على الموقف الثابت باستمرار الدعم التونسي لفلسطين ولقطاع التعليم العالي خصوصاً بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، مؤكداً تسخير الطاقات في مختلف المجالات لدعم فلسطين وشعبها.

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