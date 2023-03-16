شؤون فلسطينية

بحر: جريمة الاغتيال البشعة في جنين تعكس العقلية الفاشية للاحتلال

بحر: جريمة الاغتيال البشعة في جنين تعكس العقلية الفاشية للاحتلال
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د. أحمد بحر، إن جريمة الاغتيال البشعة في جنين التي أدت لاستشهاد أربعة مواطنين، تعكس العقلية الفاشية للاحتلال التي توغل في دماء شعبنا ويتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنها.

وأضاف في تصريح صحفي، أن "اللقاءات الأمنية مع الاحتلال كارثية وتفتح الطريق للمزيد من الجرائم والمجازر ضد الشعب الفلسطيني".

وقال بحر: دماء الشهداء ستزيد من قوة إرادة شعبنا وإصراره على مقاومة المحتل الغاصب حتى دحره عن أرضنا.

وطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير وأن يتحمل مسئولياته تجاه إرهاب الاحتلال ومخالفته الصارخة للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

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