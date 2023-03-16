قيادي بحماس: تصاعد جرائم الاحتلال سيولد مزيدًا من المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس الشيخ، حسين أبو كويك، إن تصاعد جرائم الاحتلال سيولد مزيدًا من عمليات المقاومة البطولية.وبين أبو كويك، أن شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتًا أمام جرائم الاحتلال، وأن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا سترتد عليه.وطالب شعبنا بمزيد من الالتفاف حول خيار المقاومة وقضية الأسرى، وتشكيل حاضنة لها وتطوير المقاومة الشعبية، موضحاً أن الاحتلال يشن هجمة شرسة تستهدف إنجازات الأسرى، والحركة الأسيرة لن تسمح بذلك.وطالب أن الأمة بأن تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.