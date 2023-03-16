القدس: الاحتلال يعتقل طفلين وشابا



في بلدة سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يمان حجاج (15 عاما) من منزله جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أيام من الإفراج عنه.





وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الطفل وائل شاهين (17 عاما) من بلدة سلوان، لحظة الإفراج عنه اليوم، بعد أن أمضى سبعة أشهر في سجونها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا من البلدة القديمة بالقدس، لم تعرف هويته بعد، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلين وشابا مقدسيين.