شؤون فلسطينية

صور.. تشييع جثامين شهداء جنين وإعلان الإضراب الشامل الجمعة

صور.. تشييع جثامين شهداء جنين وإعلان الإضراب الشامل الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، مساء اليوم الخميس، المواطنين الأربعة، الذين استشهدوا برصاص الاحتلال.

وانطلق موكب الشهداء: الطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، والشابين نضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، وصالح بركات شريم (29 عاما)، من مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة تجاه المخيم، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثامينهم، قبل الصلاة عليهم في مسجد المخيم الكبير ومواراتهم الثرى بمقبرة الشهداء في المخيم.

كما جاب موكب تشييع الشهيد لؤي خليل الزغير (37 عاما) شوارع مدينة جنين، قبل نقله إلى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع على الجثمان، قبل الصلاة عليه في المسجد الكبير، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في الحي الشرقي بالمدينة.

وندد المشاركون في تشييع جثامين الشهداء، بجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا، ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، الإضراب الشامل غداً الجمعة حداداً على أرواح الشهداء الأربعة.




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