المالكي يلتقي وزير الخارجية الموريتاني

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك أهمية الحضور الفلسطيني في أعمال منظمة التعاون الإسلامي، نظرا لأن إنشاء المنظمة تم لدعم القضية الفلسطينية ومقاومة الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين ومقدساتها.جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الموريتانية نواكشوط.بدوره، أشار المالكي إلى "الاستعداد الفلسطيني التام لتقديم كل ما نستطيع لدعم موريتانيا"، وقال إن "التعاون جارٍ حاليا على عدة أصعدة بين البلدين، وأن فلسطين على جاهزية تامة لأن تقدم المزيد من الخبرات على الصعد الزراعية والطبية والتكنولوجية وغيرها، لتوطيد العلاقات بين البلدين ولدعم موريتانيا حكومة وشعبا، و"هذا التزام واجب على الحكومة الفلسطينية بدعم إخواننا المسلمين في مساعيهم على اختلافها".كما تم التوافق بين الوزيرين على تحضير الوثائق المطلوبة كافة من أجل التوقيع على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين موريتانيا وفلسطين، حيث سيتم البدء بتحضيرها فورا مع اختتام أعمال هذا المؤتمر.وستهدف اللجنة الوزارية إلى تركيز كامل العلاقات الثنائية عبرها، لتسهيل عملية المراجعة الدورية وتحديد مؤشرات تطوير وتوسعة تلك العلاقات.وقدم الوزير الموريتاني شكره، مشيرا إلى حاجة دولته للخبرات الفلسطينية، وقال إنه يتطلع قدما للتعاون والتقارب بين البلدين في المستقبل القريب.