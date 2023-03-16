شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين وجمعية الهلال الأحمر تختتمان دورة الإسعافات الأولية المتقدمة للصحافيات بالمحافظات الجنوبية

نقابة الصحفيين وجمعية الهلال الأحمر تختتمان دورة الإسعافات الأولية المتقدمة للصحافيات بالمحافظات الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين- لجنة المرأة والنوع الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "دورة الإسعافات الأولية للصحافيات في قطاع غزة"، والتي قدمها المسعف القدير "محمد الهسي"، وذلك بمقر الجمعية بغزة "تل الهوا". 

وجرى حفل التخرج بحضور المهندس مجدي درويش المدير الإداري والمالي لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، والدكتور محمد البردويل مدير الإسعاف والطوارئ ود.تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين وأ.أمل طومان عضو الامانة العامة مسؤولة لجنة المرأة والنوع الإجتماعي بالنقابة، ود.عاهد فروانه عضو الأمانة العامة بالنقابة مسؤول لجنة العلاقات العامة والاعلام ومدرب الدورة المسعف محمد الهسي. 

ومن جهتها، نقلت طومان تحيات نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وعميق شكره لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني رئاسة وطواقم ، ولجميع المشاركات في الدورة من الصحفيات.

 وقالت طومان أن " الدورة هدفت إلى شرح أسس الإسعاف للصحفيات وطرق التعامل به في حال حدوث أي طارئ". 

من جانبه أكد د.الأسطل خلال كلمة له على السعي الدائم من قبل نقابة الصحفيين على تقديم دورات ومحاضرات للارتقاء بمستوى الصحفيات على الصعيد المهني والعلمي ،مبيناَ أهمية مثل هذه الدورات والتي تسعى لنشر الوعي الثقافي والصحي لهم وكيفية ارشادهم حول آلية التصرف في أوقات الخطر. 

ووجه الشكر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني علي تعاونها مع النقابة لعقد مثل تلك الدورات التي تساهم في رفع الثقة في التعامل مع مختلف الحالات، كتقديم الإسعافات لحالات الحروق والكسور والنزيف وضيق التنفس والسكتة القلبية والكثير من الإصابات المفاجئة، مما يرفع من كفاءة المسعف ويمنح دعماً نفسياً ومعنوياً أيضاً للمصاب. 

في كلمة له عبر المهندس درويش عن اعتزازه بهذا التعاون البناء ، وأعلن اعتماد جميع الصحفيات الحاصلات على الدورة ضمن المتطوعين في حالات الطوارئ، مبدياً استعداد الجمعية لعقد المزيد من الدورات التي من شأنها أن تخدم قطاع الصحفيين والصحفيات حاملي الأمانة الوطنية 

فيما عبرت الصحفيات المشاركات في الدورة عن سعادتهم وشكرهم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين لعقد مثل هذه الدورات لما لها من ضرورة وأهمية في عملهم وفي حياتهم العامة. 

وفي الختام قدمت نقابة الصحفيين درع شكر وعرفان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لما قدموه من تعاون لإنجاح هذه الدورة، كما تم تقديم شهادة شكر وتقدير للمسعف محمد الهسي لجهوده المبذولة في تدريب الصحفيات ثم توزيع الشهادات المعتمدة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للمشاركات في الدورة التدريبية.



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