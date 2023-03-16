مجدلاني يفتتح عيادة الاسنان في الملجأ الخيري الأرثوذكسي ويوقع مذكرات تفاهم مع محافظة القدس

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني اليوم في مقر الملجأ الخيري الأرثوذكسي عيادة الاسنان التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنزلاء المركز من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والشديدة جدا وذلك بتبرع من مركز دكتورة هبة الكفراوي لعلاج الاسنان، ومن المرجح ان يقدم المركز خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التنمية الى عدد من المؤسسات في محافظة القدس حيث شارك في الجولة كل من الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم.وقال مجدلاني "ان تجهيز العيادة في مقر الملجأ يشكل تتويجا للعلاقة الوثيقة مع الشركاء في المجتمع المحلي لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات خاصة الاشخاص ذوي الاعاقة؛ منوها انه تم افتتاح عيادة أخرى للأسنان بالتعاون مع مركز الدكتورة هبة الكفراوي في مقر مركز بيت الاجداد لكبار السن في أريحا."تلى ذلك لقاء الوزير بأعضاء مجلس التخطيط المشترك لخدمات الحماية الاجتماعية في محافظة القدس أكد خلاله على أهمية تضافر الجهود لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تقويض دور السلطة الفلسطينة من خلال اقتطاع أموال المقاصة وسياسة الهدم الممنهج للمنازل والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية وسياسة الاعتقالات.واستعرض أعضاء مجموعات التخطيط أبرز الانجازات للعام 2022 على صعيد توفير المساعدات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للاسر المستفيدة والفئات المختلفة.وفي مستهل الزيارة التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بنائب محافظ محافظة القدس د. عبد الله صيام حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للاسر الفقيرة والمهمشة في مدينة القدس ومحيطها من أجل تعزيز الصمود المواطنين في وجه الممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.ووقع وزير التنمية ونائب المحافظ مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات الحكومية اللازمة لتغذية وتعزيز أرضية الحماية الاجتماعية ومأسسة السجل الوطني الاجتماعي كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية بما فيها نظام التحويل الوطني وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للفقراء والفئات المهمشة والضعيفة من خلال نظام السجل الاجتماعي الوطني وإدارة الحالة.وزير التنمية أكد على أن الوزارة تواصل العمل من خلال الجهود التنموية والتمكينية داخل مدينة القدس ومحيطها من أجل تعزيز الصمود المواطنين حيث استهدفت الوزارة ٦٥ أسرة ترأسها نساء بمشاريع تمكين اقتصادي وان العمل متواصل لتمكين المزيد من الاسر في القدس.بدوره اكد صيام على أهمية تعزيز التعاون والشراكة لمواجهة العقوبات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد السكان في مدينة القدس حيث سياسة هدم المنازل والملاحقات الضريبية والعقوبات المتمثلة بسحب الهوية وغيرها.تلى ذلك لقاء بوزير شؤون القدس فادي الهدمي حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لتعزيز دور وعمل وزارة شؤون القدس في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية ووقع الطرفان مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات اللازمة لتعزيز وتغذية ارضية الحماية الاجتماعية ذلك في اطار النهج التنموي الذي تعمل من خلاله الوزارة وفقا لاستراجيتها التنموية الجديدة.وزير شؤون القدس اثنى على جهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين من خلال توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية .وأوضح مجدلاني خلال زيارته لمؤسسة دار الأيتام الإسلامية ولقائه مديرها العام حسان طهبوب ان الوزارة تعمل من خلال توثيق العلاقة مع الشركاء لتوفير المزيد من الكفالات للأطفال الايتام مؤكدا على ضرورة العمل على توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالأيتام منوها الى ضرورة العمل من خلال البوابة الموحدة للمساعدات لضمان حصول أكبر عدد من الايتام على المساعدات وتحقيق النزاهة والعدالة والشفافية في التوزيع، كما استعرض وزير التنمية خلال لقائه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني ابرز التطورات السياسة التي تواجهها القضية الفلسطينية.