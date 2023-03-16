هيئة الأسري تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير محمد مهرة







رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسري والمحررين في المحافظات الجنوبية من خطورة الوضع الصحي الصعب للأسير محمد العبد مهرة من سكان بلدة جباليا شمال قطاع غزة حيث يعاني من وجود شظايا علي الدماغ بسبب إصابة قديمة تعرض لها، وتم نقله إلي مستشفى سوروكا قبل عدة أيام وأفاد الأطباء هناك بأنه لا يمكن إجراء عملية جراحية له لإزالة الشظايا الامر الذي قد يفاقم وضعه الصحة بشكل خطير جدًا وقد يفقد بصره أو حياته لا قدر الله.وأكد الأستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة أن الأسير مهرة قد مورس بحقه سياسة الإهمال الطبي المتعمد وعدم الاكتراث لحالته كجريح سابق الامر الذي أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية.وعبر قنيطة عن خشيته بان يكون الأسير مهرة هو الضحية القادمة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد اذا لم يتم تدارك حالته وتوفرت له الرعاية الطبية اللازمة له بشكل عاجل مشيرا بأنه عرضة للإصابة بجلطة علي العينين وفقدان البصر اذا تعذرإجراء عملية جراحية لإزالة الشظايا حول الدماغ .وطالب قنيطة بضرورة تسليط الضوء علي حالة الأسير محمد مهرة داعيا المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياته من خلال العمل علي إطلاق سراحه ونقله للعلاج في الخارج في اقصي سرعة ممكنة .جدير بالذكر ان الأسير مهرة اعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2009/11/11 وحكم عليه بالسجن لمدة 26 عاما امضي منها قرابة 14 عاما وهو من مواليد عام 1984 ومتزوج ولديه ولدين وبنت.