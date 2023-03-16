شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل رئيس البرلمان الكوري الجنوبي ويبحث تعزيز التعاون

اشتية يستقبل رئيس البرلمان الكوري الجنوبي ويبحث تعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء، محمد اشتية برلمان كوريا الجنوبية إلى تبني قرار يدعو الحكومة الكورية للاعتراف بدولة فلسطين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي ما بين البلدين، بما يساهم في دعم حل الدولتين والحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، كيم جين بيو، وعددا من أعضاء البرلمان، بحضور ممثل جمهورية كوريا لدى فلسطين سونغ سي- جين.

وبحث اشتية مع الضيف سبل تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة في مجال التدريب المهني والتقني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وإقامة الاستثمارات المشتركة، مثمنا الدعم الكوري المقدم لفلسطين وشعبنا.

واستعرض اشتية خلال الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات على الأرض، قائلا: "نواجه اليوم حكومة متطرفة في إسرائيل، تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، وتمارس إجراءات تصعيدية بحق أبناء شعبنا من قتل واعتقال وهدم للمنازل واستيلاء على الأراضي، وقبل ساعات اغتالت قوات الاحتلال أربعة من أبنائنا في جنين، ومنذ بداية العام ارتقى 88 شهيدا".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين وقضيتنا، ومن أجل إنهاء الاحتلال لأراضينا يجب جعله مكلفا، فإسرائيل تجني الأرباح من احتلالها لأرضنا وسرقتها والاستيلاء على مقدراتنا".

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يوجد شريك حقيقي للسلام في إسرائيل، وهي تتنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتتنكر من كافة الجهود الدولية وجهود الوسطاء من أجل السلام، وتواصل جرائمها بحق شعبنا.





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