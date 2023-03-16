اشتية: عمليات القتل والترويع ما كان لها أن تتواصل لولا غياب المساءلة للقتلة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن عمليات القتل والترويع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ما كان لها أن تتواصل، لولا غياب المساءلة للقتلة وشعورهم بالإفلات من العقاب.وأدان رئيس الوزراء في بيان له، جريمة الاحتلال في مدينة جنين اليوم الخميس، التي أسفرت عن استشهاد: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، وإصابة آخرين، عدد منهم بجروح خطيرة.وتقدم بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من ذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.