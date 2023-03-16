أول تعليق من دولة عربية على اغتيال أربعة مواطنين في مخيم جنين





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد أربعة مواطنين برصاص الاحتلال وإصابة 21 آخرين بينهم 3 بحالة الخطر عقب اقتحامه مخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن الشهداء هم، الشهيد يوسف صالح بركات شريم (29 عاماً)، والشهيد نضال أمين زيدان خازم (28 عاماً)، الشهيد عمر محمد عوادين (16 عاماً)، الشهيد لؤي خليل الزغير (37 عاماً).



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.وأكد موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذرا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.