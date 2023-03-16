مصرع عامليْن من السموع في حادث عمل داخل أراضي الـ48

رام الله - دنيا الوطنلقي عاملان من بلدة السموع جنوب الخليل، مصرعهما وأصيب ستة آخرون بجروح متوسطة إلى خطيرة، اليوم الخميس، في حادث عمل داخل أراضي الـ48.وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن العاملين مصطفى محمد الحوامدة (48 عاما)، وعلي طالب الحوامدة (35 عاما)، لقيا مصرعهما وأصيب ستة عمال آخرين، إثر انهيار "سقالات" في ورشة بناء من سبعة طوابق.وأشارت المصادر إلى أن العمال علقوا تحت السقالات وجرى إخراجهم، حيث قدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى.وكان الشاب محمد راتب زبيدات (30 عاما) من قرية الزبيدات شمال أريحا، لقي مصرعه، أمس الأربعاء أثناء عمله في مصنع للأسمنت بمدينة بئر السبع داخل أراضي الـ48.