كيف عقبت كتائب القسام على استشهاد المواطنين الأربعة في جنين؟





وأضافت في بيان نعت فيه المواطنين الأربعة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال اليوم الخميس: "ولئن ظن المحتل أن تصعيد عداونه على شعبنا وحربه الدينية التي يشنها على مقدساتنا ستوهن عزمنا أو ستكسر إرادتنا؛ فهو واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى".



ونعت كتائب القسام المواطنين الأربعة الذين استشهدوا في جريمة اغتيال جبانة واعتداء على أبناء شعبنا، وهم، الشهيد القسامي يوسف صالح شريم الشهيد نضال أمين خازم، الشهيد عمر محمد عوادين، الشهيد لؤي خليل الزغير.



رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، إن "دماء الشهداء ستبقى وقود الثورة في وجه المحتل، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب".