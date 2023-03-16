الخارجية: مجزرة جنين محاولة إسرائيلية لفرض الحلول العسكرية بديلا للحل السياسي

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات مجزرة الاحتلال في جنين التي ارتكبها هذا اليوم، وتعتبرها إمعاناً إسرائيليا رسميا في اشعال الحرائق بساحة الصراع لتقويض فرصة تحقيق التهدئة، كما أنها استنجاد إسرائيلي بالفوضى وتفجير ساحة الصراع للتغطية على أزمات الحكومة الإسرائيلية وهروبها المتواصل من دفع استحقاقات السلام عبر محاولاتها تكريس الحلول العسكرية للصراع بديلا للحل السياسي التفاوضي.وتؤكد الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه والدفاع عنها ، كما ان شعبنا سيسقط خيارات الاحتلال ومشاريعه. ترى الوزارة ان جرائم الاحتلال تعكس هشاشة المواقف الدولية وضعفها من منظور قدرتها على وضع حد لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب.