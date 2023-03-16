سلطة الطاقة: نأمل باستيراد المحروقات من الأردن

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة الطاقة والموارد، ظافر ملحم، مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، زيادة كميات الكهرباء المصدرة إلى فلسطين.وقال ملحم، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، في عمان، اليوم الخميس، "نتمنى أن يكون هناك مجال لاستيراد المحروقات من الأردن".وأضاف أن الكهرباء الأردنية وصلت إلى شرق مدينة رام الله، حيث تسعى فلسطين لوصولها إلى جميع محافظاتها، كما تسعى مستقبلا إلى اتفاق لاستيراد المحروقات من الأردن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف أن المرحلة الرابعة من توسعة محطة تحويل كهرباء الرَّامة بالأغوار تهدف لمضاعفة تزويد الفلسطينيين بالطَّاقة الكهربائيَّة إلى 160 ميغاواط.