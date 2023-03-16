أول تعليق من فتح على استشهاد أربعة شبان في جنين



وأضافت أنّ منظومة الاحتلال تسعى مِنْ خلال عدوانها الهمجيّ على شعبنا إلى تصدير أزماتها الداخليّة، واستكمال مخططاتها الاستعماريّة- الإحلاليّة، المرتكزة على استخدام كافة الأدوات العدوانيّة والإرهابيّة، مُحمّلةً إياها مسؤوليّة وتداعيات جرائمها المتواصلة.



وبيّنت الحركة أنّ سياسة "جز العشب" التي يمارسها الاحتلال لن يكون مآلها إلّا الفشل، مؤكّدةً أنّ شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته حتّى انتزاع حقوقه الوطنيّة المشروعة، وأهمها حقّ إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، شبان جنين الأربعة الذين استُشهدوا نتيجة لجريمة إعدام نفّذتها قوّة خاصّةٌ تابعة لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، في مدينة جنين.وأكّدتْ الحركة في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، أنّ جريمة الإعدام التي ارتكبها جيش الاحتلال لن تُرهب جماهير شعبنا.