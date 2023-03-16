الديمقراطية تدين جريمة اغتيال عدد من الشبان في جنين



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "ما يخطط الاحتلال له في الاجتماع الأمني في شرم الشيخ من ترتيبات أمنية للتغطية على جرائمه وعدوانه الهمجي على شعبنا ومحاصرة المقاومة الشعبية والمسلحة وخنقها واجتثاثها".



وأضافت: "استمرار السلطة الفلسطينية القفز على النتائج الدموية لتفاهمات مسار العقبة- شرم الشيخ يعد تنكراً لنضالات شعبنا وتضحياته".



وشددت على أن "على قيادة السلطة الانسحاب من اجتماع شرم الشيخ والتوقف عن سياسة الهيمنة والتفرد وتهميش الهيئات الوطنية"، وفق قول الجبهة الديمقراطية.

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، جريمة اغتيال عدد من الشبان وإصابة عدد آخر في جنين.