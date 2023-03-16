شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال سيدفع ثمن جريمته في جنين

حماس: الاحتلال سيدفع ثمن جريمته في جنين
حماس تقول إن الاحتلال سيدفع ثمن جريمته في جنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن "جريمة الاحتلال في جنين تعبير عن عجز الاحتلال عن إنهاء الانتفاضة في الضفة الغربية".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ستكون هذه الدماء الطاهرة اليوم في جنين، وقودًا لتصاعد الفعل المقاوم، والاحتلال سيدفع ثمن جريمته".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد أربعة مواطنين برصاص الاحتلال وإصابة 21 آخرين بينهم 3 بحالة الخطر عقب اقتحامه مخيم جنين.

وأوضحت "الصحة" أن الشهداء هم، الشهيد يوسف صالح بركات شريم (29 عاماً)، والشهيد نضال أمين زيدان خازم (28 عاماً)، الشهيد عمر محمد عوادين (16 عاماً)، الشهيد لؤي خليل الزغير (37 عاماً).

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