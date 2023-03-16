شؤون فلسطينية

الأحمد: اجتماع يُعقد في عمان لبحث إمكانية المشاركة في لقاء شرم الشيخ

الأحمد: اجتماع يُعقد في عمان لبحث إمكانية المشاركة في لقاء شرم الشيخ
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الخميس، إنه "ليس من المبرر عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ، إذا كانت إسرائيل لا تلتزم بما تم التوقيع والاتفاق عليه".

وقال في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين)، إن "اجتماعاً يعقد الآن في العاصمة الأردنية عمان لبحث إمكانية المشاركة في لقاء شرم الشيخ".

وأوضح الأحمد: "يعقد الآن اجتماع في عمان لبحث إمكانية عقد لقاء استكمالا للقاء العقبة بعد أن فشل وبقى حبرا على ورق".

وكانت صحيفة (هآرتس)، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين وفلسطينيين أمس الأربعاء قولها، إن "قمة شرم الشيخ التي ستعقد يوم الأحد المقبل الهدف منها منع اندلاع تصعيد خلال شهر رمضان خاصة".

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، أن مدينة شرم الشيخ المصرية، تستضيف اجتماعاً أمنياً خلال الأيام المقبلة، يضمّ إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر بضغوط أميركية.

وأضافت أن الاجتماع يهدف لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان المبارك.

ويأتي الاجتماع الأمني، استمراراً لاجتماع العقبة الذي عقد في 26 شباط/ فبراير الماضي، وأفضى إلى قرارات تتعلق بالامتناع عن المصادقة على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة، ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية وعمليات القتل، وهو ما تنصل الاحتلال منه علنًا بعد الاجتماع بساعات.

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