دولي

الأورومتوسطي يدعو دول الخليج لإنهاء التمييز ضد البدون

الأورومتوسطي يدعو دول الخليج لإنهاء التمييز ضد البدون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرصد الأورومتوسطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومات دول الخليج إلى إنهاء التمييز ضد الأشخاص "البدون"، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم كافة، بما في ذلك الحق في المواطنة والحصول على الجنسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع منظمة "IRDG" خلال الدورة الثانية والخمسين للمجلس إنّ السكّان "البدون" في دول الخليج يُحرمون من حقوقهم الأساسية، ويُعاملون كمقيمين غير شرعيين في البلدان التي ولدوا وترعرعوا فيها.

وبيّن أنّ التمييز ضد "البدون" يرجع في بعض الأحيان إلى اعتبارات سياسية أو طائفية.

وأوضحت الباحثة لدى المرصد الأورومتوسطي "فيكتوريا تشيريتي" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أنّ الأشخاص من فئة "البدون" يواجهون تعقيدات حياتية كبيرة بسبب وضعهم القانوني، إذ لا يستطيعون عادة تسجيل حالات الولادة أو الوفاة لديهم في الدول التي يعيشون فيها مثل الكويت والإمارات، بسبب حرمانهم من استصدار أي وثائق هوية أو الوصول إلى نظامي الصحة والتعليم.

وأكّدت أنّه رغم كون "البدون" سكانًا أصليين في الدول التي يعيشون فيها، إلّا أنّهم يعانون من انتهاك كرامتهم الإنسانية، ويُحرمون من حقهم في الوصول المتكافئ للخدمات الأساسية، ويواجهون حواجز عدة تحول دون مشاركتهم في الحياة الثقافية.

وأشارت إلى أنّ وصمهم بمصطلح "بدون" يحمل ازدراء لهم ويهدر إنسانيتهم، ويؤدي لعزلهم عن المجتمع.

وقالت إنّ أكثر ما يبعث على القلق سياسات بعض الحكومات الخليجية التي تسمح بتحويل المواطنين إلى "بدون" بين عشية وضحاها، مشيرة إلى أنّ ذلك حدث بالفعل في البحرين التي جرّدت عشرات المعارضين من الجنسية لأسباب سياسية.

وحث المرصد الأورومتوسطي حكومات الدول المعنية على الاعتراف بالحقوق الإنسانية الأساسية للسكان "البدون"، بما في ذلك الحقوق الثقافية، وإنهاء معاناتهم الطويلة والممتدة.

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