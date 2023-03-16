بالأسماء: أربعة شهداء وإصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين





وأوضحت الصحة أن الشهداء هم، الشهيد يوسف صالح بركات شريم (29 عاماً)، والشهيد نضال أمين زيدان خازم (28 عاماً)، الشهيد عمر محمد عوادين (16 عاماً)، الشهيد لؤي خليل الزغير (37 عاماً).



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين، واغتالت ثلاثة مواطنين.



وأضافت المصادر ذاتها، أن اشتباكات اندلعت في المخيم وسط دفع الاحتلال بتعزيزات إضافية عقب محاصرة قوة من المستعربين التابعة للاحتلال داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة جنين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد أربعة مواطنين برصاص الاحتلال وإصابة 21 آخرين بينهم 3 بحالة الخطر عقب اقتحامه مخيم جنين.