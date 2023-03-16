النائب زعارير: شعبنا مستعد للدفاع عن الأسرى وقلب المعادلة لصالحهم

أكد النائب باسم زعارير، أن شعبنا الفلسطيني وأسرانا الأبطال يقتربون من معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، في ظل تعنت الاحتلال وإجراءاته العقابية التي يفرضها داخل المعتقلات.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح النائب زعارير أن "شعبنا يضع الأسرى في مقدمة أولوياته، ومستعد للدفاع عنهم بقوة وصبر، ولديه القدرة على قلب المعادلة لصالح الأسرى، وأن يجبر نتنياهو وبن غفير على التراجع عن كل إجراءاتهم القمعية".وتابع قائلاً: "أسرانا الأبطال أصحاب إرادة وعزيمة، لا توهنها أي إجراءات قمعية، ومستعدون للمضي في طريق العصيان إلى أبعد مدى، وصولاً إلى الإضراب"، مشدداً على أن حكومة الاحتلال ستدخل في تحدي كبير ومعركة "كسر العظم".وذكر زعارير أن الأسرى أثبتوا في معارك سابقة قدرتهم على هزيمة حكومات الاحتلال، وتحقيق مطالبهم عبر خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.وأشار إلى أن حكومة نتنياهو التي تضم مستوطنين متطرفين، دخلت في متاهات وأزمات عديدة، تزامناً مع تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومقدساته، إلى جانب الإجراءات الظالمة التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات.