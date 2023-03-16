القيادي أبو كويك يدعو للمزيد من التلاحم الشعبي لمقاومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسين أبو كويك، إلى المزيد من التلاحم الشعبي والوحدة الوطنية والميدانية، لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة وكافة المناطق الفلسطينية.وقال القيادي أبو كويك" في يوم الشهيد ندعو أبناء شعبنا إلى المزيد من التلاحم والتراحم والوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية"، مشيراً إلى أن هذه الذكرى فرصة لتجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الطاهرة وأرواحهم المنيرة.وأوضح أن الشهداء لهم نور يضيء للذين من خلفهم الطريق، فتوضح السبل وتتجلى الغايات، ونورهم ساطع وهاج لكل ذي بصيرة وتذكرة وكرامة.وتابع قائلاً: "الشهداء لهم نور يوصلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض"، مؤكداً أن تواصل قوافل الشهداء لهو دليل واضح وصارخ على تمسك شعبنا بحقوقه ومقدساته، وإصراره على نيل حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته مهما كلف ذلك من تضحيات وأثمان.