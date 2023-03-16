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شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تشارك بالاجتماع السنوي الخامس لجمعية إدارات عمادات شؤون الطلبة العرب

جامعة النجاح الوطنية تشارك بالاجتماع السنوي الخامس لجمعية إدارات عمادات شؤون الطلبة العرب
رام الله - دنيا الوطن
شاركت جامعة النجاح الوطنية ممثلة بعميد شؤون طلبتها أ. محمد دقة رفقة عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية إدارات عمادات شؤون الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث استضاف الاجتماع جامعة العين/فرع أبو ظبي بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة؛ والاستاذ غالب الرفاعي رئيس جامعة العين، والأستاذ الدكتور ابتهال رزق امين عام جمعية عمادة إدارات شؤون الطلبة.

وضم الوفد الفلسطيني عمداء شؤون الطلبة في عدة جامعات منهم جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس أبو ديس، وجامعة فلسطين التقنية / الخضوري، وجامعة القدس المفتوحة، والجامعة العربية الأمريكية والكلية العصرية الجامعية؛ إضافةً إلى (١٨) جامعة عربية وزعت على كل من دولة لبنان، وجمهورية مصر العربية،  ودولة قطر، ودولة عمان، والمملكة الأردنية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أكد المجتمعون أهمية عمادات شؤون الطلبة ودورها المركزي في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقلها بالمهارات والقدرات لتمكينه في حياته الجامعية العلمية والعملية وتوافقها مع احتياجات السوق.

وتناول الاجتماع موضوعات تركزت حول هيكلية الجمعية ونظامها الأساسي، باعتبارها أحد أذرع مجلس اتحاد الجامعات العربية وتم مناقشة إنجازات الجمعية على مدار خمس سنوات. 

وجاء من أبرز القرارات دعوة الجامعات العرببة الأعضاء لمؤتمر طلابي لامنهجي لغايات تبادل الأفكار والنماذج الطلابية والخبرات بما ينعكس على هوية الطالب وشخصيته ويثمن قدراته.

ويعد هذا المؤتمر الطلابي اللامنهجي الأول من نوعه في الوطن العربي الذي تنظمه جمعية عمادات شؤون الطلبة التابعة لمجلس اتحاد الجامعات العربية.

هذا وقد قدم الوفد الفلسطيني المشارك شرحاً مفصلاً عن الواقع الذي يعانيه الطالب الفلسطيني والتحديات التي يواجهها. ودور عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تذليل الصعوبات وفتح الآفاق المحلية والدولية .. بما يحقق رسالة مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وتطلعاتها نحو الريادة والإبداع والتميز.



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