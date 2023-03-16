وزارة الأوقاف تُعيد تشكيل لجنة زكاة رام الله والبيرة المركزية





رام الله - دنيا الوطنأصدر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينيةاليوم الخميس قرارا بإعادة تشكيل لجنة زكاة رام الله والبيرة المركزية وتسليم اللجنة الجديدة مهام عملها .وجرت مراسم حفل إستلام اللجنة الجديدة مهامها في مقر مديرية أوقاف رام الله والبيرة بحضور مدير عام أوقاف رام الله الشيخ وفيق علاوي ممثلا عن سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف وأعضاء اللجنة الجديدة والسابقة وممثلين عن فعاليات المحافظة الرسمية والأمنية والأهلية .وتضم اللجنة بتشكيلتها الجديدة كلا من : السيد ربحي دولة رئيسا وعضوية عيسى زايد ، نوفل نوفل , عزمي عيسى , اشرف شلو , وليد دار عواد , فتحي عاصي , عدنان شلش , ماجد غوشة.وقدم علاوي شكره باسم سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف للجنة السابقة على جهودها وعلى ما قدموه لخدمة الزكاة والفقراء والمحتاجين، مشيرا أن هذه الخطوة جاءت تحقيقا للمصلحة العليا لتحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة.وسلم علاوي اللجنة الجديدة مهام عملها وتقريرها المالي والإداري مؤكدا أن الوزارة ومن خلال صندوق الزكاة الفلسطيني ستكون العون والسند لكافة البرامج والمشاريع الخيرية التي ستقوم بها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة هذه الأيام.ودعا أعضاء اللجنة الجديدة لاستغلال قرب حلول شهر رمضان لبناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحلي والخارجي من أجل توسيع قاعدة المستفيدين بالمحافظة.