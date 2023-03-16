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التربية تتحدث عن تصويب الطلبات المرفوضة للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام الدراسي 2023-2024

التربية تتحدث عن تصويب الطلبات المرفوضة للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام الدراسي 2023-2024
التربية تتحدث عن تصويب الطلبات المرفوضة للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن وزارة التربية والتعليم للمتقدمين للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية للعام الدراسي 2023/2024؛ بأنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة تفيد بقبول الطلب أو رفضه.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم منح المتقدمين المرفوضة طلباتهم فرصة لتصويب أوضاعهم وإرفاق أوراقهم اللازمة أو تعديل طلبهم حسب الشاغر المناسب للمؤهل والتخصص، وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الجمعة الـ 17 من آذار/مارس لغاية نهاية يوم الأحد الـ 19 من الشهر ذاته.

وقالت إن "على الراغبين بتصويب طلباتهم المرفوضة ومعرفة أسباب رفضها زيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ".

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