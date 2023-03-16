حماس تدعو السلطة للعدول عن قرارها بالمشاركة في اجتماع شرم الشيخ





وقالت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن المشاركة في هذا الاجتماع، "لا يخدم إلا أجندة الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على أرضنا"، وفق تعبيره.



ودعا قاسم السلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال و"عدم المراهنة على سراب الوعود الأمريكية، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة شعبنا الفلسطيني في المقاومة حتى دحر الاحتلال الفاشي عن كامل ترابنا الوطني، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".





رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السلطة الفلسطينية إلى العدول عن قرارها في المشاركة في اجتماع شرم الشيخ.